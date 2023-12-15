موردو المواد الغذائية لصالح السجون يتقدمون بكتاب لقوى الامن لاعلامها بالتوقف عن تأمين المواد الغذائية

تقدم موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية، ونساء بعبدا وزحلة وطرابلس، بكتاب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لاعلامها بالتوقف عن تأمين المواد الغذائية لزوم السجون بتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠٢٣ وذلك لعدم وجود اعتمادات جديدة لتأمين الاموال اللازمة للاستمرار بالعمل.



علمًا ان لديهم فواتير غير مدفوعة منذ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٤ اشهر عن ٢٠٢٢ وفواتير ٣ اشهر عن ٢٠٢٣.



وتشير المعلومات الى انّ المبلغ الذي يطلبه الموردون لاعادة توزيع المواد الغذائية هو ٧٠ مليار شهريًا على مدة ١٢ شهرًا، ليكونوا بذلك تقاضوا كل الكسور المتراكمة علمًا انهم تلقوا وعوداً عدة انتهت كلها من دون تنفيذ.