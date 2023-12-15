المحكمة العسكرية أرجأت إلى 7 حزيران المقبل محاكمة محمد عياد المتهم بقتل الجندي الإيرلني في العاقبية

المحكمة العسكرية أرجأت إلى 7 حزيران المقبل محاكمة محمد عياد المتهم بقتل الجندي الإيرلني في العاقبية



أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر إلى السابع من حزيران المقبل محاكمة محمد عياد المتهم بالإشتراك مع 6 آخرين في جريمة قتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عامًا) ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه خلال اعتراض دوريتهم في منطقة العاقبية (جنوب لبنان) ليل 14 كانون الأول 2022 وإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية.



وجاء تأجيل المحاكمة إثر حضور وكيل الدفاع عن عياد المحامي محمد حمود الذي أبرز تقريرًا طبيًا يفيد بأن موكله موجود في المستشفى ويتلقى العلاج، وقد قبلت المحكمة المعذرة الطبية.