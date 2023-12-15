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توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي

أمن وقضاء
2023-12-15 | 12:23
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توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي
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توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي

توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، تمكنت شعبة المعلومات من رصد نشاط عصابة ينفذ أفرادها عمليات سرقة سيارات من مناطق بيروت ومن ثم يتم نقلها إلى منطقة الشمال.
 
وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية أحد أفراد العصابة، وهو المدعو: أ. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب بجرم الإتجار بالبشر.
 
وبتاريخ 06/12/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن جيب نوع كيا زجاجه الخلفي مكسور في محلة العبدة، حيث تم نصب كمين محكم وتوقيفه وضبط الجيب الذي تبين أنه مسروق فجر تاريخه من محلة غزير وتم ضبط هاتفه الخلوي.
 
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين العديد من عمليات سرقة السيارات من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى منطقة الشمال. كما اعترف أنه ينشط في مجال تهريب الأشخاص والأدوية والدعارة.
 
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال مستمرًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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