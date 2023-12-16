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بمناسبة إقامة "سوق الميلاد"... تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفيّة

أمن وقضاء
2023-12-16 | 03:59
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بمناسبة إقامة &quot;سوق الميلاد&quot;... تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفيّة
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بمناسبة إقامة "سوق الميلاد"... تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفيّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "سوق الميلاد" سُيقام اعتبارا من الساعة 11،00 ولغاية الساعة 23،00 من تاريخي 16 و17/12/2023، في شارع مونو- الأشرفيّة، يتخلّله إقامة نشاطات واحتفالات ترفيهيّة، ومن المتوّقع حضور عدد كبير من المشاركين.

وأفادت بأنه سيتمّ إقفال الشارع المذكور طيلة فترة الاحتفال.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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