دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن

دهمت دورية من مخابرات الجيش والقوة الضاربة بلدة روم في منطقة جزين وقبضت على المواطن "م. ح"، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".