إنقاذ 51 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 17 / 12 / 2023، ولدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ ٥١ شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريًّا.



وأفاد البيان، بأن الجيش عمل على مساعفتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.