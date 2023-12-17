الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي
أمن وقضاء
2023-12-17 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي
توافرت معلومات لقوى الامن الداخلي حول قيام شبكة بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:
- ا. س. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) موزّع
- ا. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) مروّج
-خ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سوري) مروّج
بتاريخي ٤و٥- ١٢- ٢٠٢٣ وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من مداهمة منزل الأول في محلة الناعمة وتوقيفه في داخله، وتم ضبط سيارته نوع "نيسان ساني" لون رمادي، كما تم توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشهم وتفتيش منزل الأول والسيارتين جرى ضبط ما يلي:
-/١٧/ مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /١٧٠/ غ
-/١١/ كيسًا بداخله مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /٢٧١/ غ
- /٥١/ مظروفًا بداخله مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /١٥٥/ غ
- /٨٧/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /٣١٦/ غ
- /٥٩/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /٢٧١/ غ
- /4/ حبوب مخدرة لون أصفر
- مسدسين حربيين، و/٣/ مماشط و /١٩/ طلقة صالحة للاستعمال.
- /٥/ هواتف خلوية ومبالغ مالية
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتخزين وتوزيع المخدرات على المروّجين من بينهم الثاني والثالث، مستخدماً سيارته المضبوطة، واعترف الثاني والثالث بقيامهما بترويج المخدِّرات لعدد كبير من الزبائن على مسلك الأوزاعي - خلدة على متن سيارة الكيا المضبوطة، كما اعترفا بأنهما يستلمان كمية المخدرات المعدة للترويج من الأول.
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
بتخزين
وتوزيع
وترويج
المخدرات
مناطق
الناعمة
وخلدة
والاوزاعي
التالي
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
إنقاذ 51 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-06
الجزيرة: عودة جزئية لشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-11-06
الجزيرة: عودة جزئية لشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة
0
أمن وقضاء
2023-10-05
توقيف الرأس المدبر وأفراد شبكة تنشط بترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة ضمن مدينة بيروت
أمن وقضاء
2023-10-05
توقيف الرأس المدبر وأفراد شبكة تنشط بترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة ضمن مدينة بيروت
0
أمن وقضاء
2023-10-01
قوى الأمن: توقيف شبكة نقل مخدرات من البقاع وترويجها في بيروت
أمن وقضاء
2023-10-01
قوى الأمن: توقيف شبكة نقل مخدرات من البقاع وترويجها في بيروت
0
أخبار دولية
00:07
موسكو تسقط 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية
أخبار دولية
00:07
موسكو تسقط 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
0
أمن وقضاء
04:25
إنقاذ 51 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس
أمن وقضاء
04:25
إنقاذ 51 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس
0
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
0
أمن وقضاء
2023-12-16
بمناسبة إقامة "سوق الميلاد"... تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفيّة
أمن وقضاء
2023-12-16
بمناسبة إقامة "سوق الميلاد"... تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفيّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-12-16
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
خبر عاجل
2023-12-16
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
0
منوعات
2023-09-08
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-08
مراهق يتوفى بالـ"القاتل الصامت" بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه... إليكم ما حصل!
0
منوعات
2023-08-09
يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!
منوعات
2023-08-09
يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
0
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
0
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
0
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
0
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
0
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
0
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
0
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
2
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
3
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
4
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
7
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
8
آخر الأخبار
15:01
نتنياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى
آخر الأخبار
15:01
نتنياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More