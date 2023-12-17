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شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي

أمن وقضاء
2023-12-17 | 04:33
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شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي
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شبكة تقوم بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي

توافرت معلومات لقوى الامن الداخلي حول قيام شبكة بتخزين وتوزيع وترويج المخدرات في مناطق الناعمة وخلدة والاوزاعي.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:
- ا. س. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) موزّع
- ا. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) مروّج
-خ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سوري) مروّج

بتاريخي ٤و٥- ١٢- ٢٠٢٣ وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من مداهمة منزل الأول في محلة الناعمة وتوقيفه في داخله، وتم ضبط سيارته نوع "نيسان ساني" لون رمادي، كما تم توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشهم وتفتيش منزل الأول والسيارتين جرى ضبط ما يلي:

-/١٧/ مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /١٧٠/ غ
-/١١/ كيسًا بداخله مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /٢٧١/ غ
- /٥١/ مظروفًا بداخله مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /١٥٥/ غ
- /٨٧/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /٣١٦/ غ
- /٥٩/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /٢٧١/ غ
- /4/ حبوب مخدرة لون أصفر
- مسدسين حربيين، و/٣/ مماشط و /١٩/ طلقة صالحة للاستعمال.
- /٥/ هواتف خلوية ومبالغ مالية

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتخزين وتوزيع المخدرات على المروّجين من بينهم الثاني والثالث، مستخدماً سيارته المضبوطة، واعترف الثاني والثالث بقيامهما بترويج المخدِّرات لعدد كبير من الزبائن على مسلك الأوزاعي - خلدة على متن سيارة الكيا المضبوطة، كما اعترفا بأنهما يستلمان كمية المخدرات المعدة للترويج من الأول.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 

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