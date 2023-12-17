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توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
2023-12-17 | 07:07
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توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
بعد انتشار صورته ، وبانه تم توقيفه بتهمة العمالة، صدر عن عائلة مايكل حداد البيان التّالي:
فاجأتنا بعض الوسائل الاعلامية منذ ليل أمس، بالتشهير بإبننا مايكل حداد وبسمعته، بحيث تسابقت على نشر خبر توقيفه بتهمة العمالة، وهناك مواقع سمحت لنفسها نشر صورته مع والدته، دون انتظار صدور أيّ بيان رسمي عن الجيش اللبناني، أو حتى تقصّي الحقيقة والّتي هي واجب على كلّ من يعتمد المصداقيّة في عمله.
لذلك يهمّنا أن نوضّح، أنّ مايكل أوقف مساء أمس للتحقيق معه بسبب سيارة استأجرها ليقوم الجيش بالإفراج عنه صباح اليوم بعد انتهاء التّحقيقات، لكن خلال هذه الفترة لم يحاول أيٌّ من هؤلاء الصّحافيين مدّعي المهنية التواصل معنا لمعرفة حقيقة الأمر.
أمام كل ما سبق، نستنكر الدناءة التي بلغتها بعض الأقلام الصفراء، وندعو كل المواقع الإلكترونية التي افترت على مايكل إلى نشر بياننا هذا وذلك ضمن "حق الرّد" الذي يتيحه لنا القانون، كما نطالبها بالاعتذار وتحمّل مسؤولية ووزر التّشهير بابننا مايكل، وإلا سنلجأ إلى مقاضاتها أمام القضاء.
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