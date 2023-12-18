متحرّش يستهدف الطالبات في محيط المدارس والجامعات داخل سيارته المخصّصة لنقل الرّكّاب

توافرت معلومات لقوى الأمن حول قيام شخص، مجهول الهويّة، بالتّجوّل في محيط المدارس والجامعات ويستهدف الطّالبات، فيقوم بالتّحرّش بهنّ بعد أن يصعدن على متن سيارته المخصّصة لنقل الركّاب.



على الفور، كُلِّفَت القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور.



بنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أنه يستخدم سيارة نوع "نيسان تيدا" لون شمباني تحمل لوحة عمومية، ويدعى: أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تحرّش.



بتاريخ 14-12-2023، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة بيروت، وضبطت سيارته المستخدمة في عمليات التحرّش.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتيات وبخاصةٍ طالبات المدارس والجامعات بواسطة "التاكسي" التي يستخدمها في عملياته ضمن مناطق بيروت والضّاحية، وأنه يزوّد رقم هاتفه إلى الضحايا منتحلاً أسماء وهمية، وغالباً كان يستخدم اسم "فادي".



وتم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الفتيات اللّواتي وقعن ضحيّة أعماله الاتّصال بفرع معلومات بيروت على الرقم: 307728-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.