قائد اليونيفيل: الوضع متوتر وخطير في جنوب لبنان

أكّد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.



وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: "الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. انه صعب وخطير".



وأوضح أن اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب اخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد".



وأكد أن حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني.



وقال: "لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران".



كما أكد على الترابط الوثيق بين الحرب في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان حيث أن حزب الله يدعم حركة حماس.