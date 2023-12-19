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اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!

أمن وقضاء
2023-12-19 | 04:14
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اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!
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اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم مجهولون بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣ وفي بلدة الدوير، على الدخول إلى منزل أحد المواطنين وقاموا بتكبيل العاملات لديه وتحطيم هواتفهنّ وسرقوا من داخله بندقية، كما أقدموا على سرقة سيارة تعمل على الكهرباء وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وعلى الأثر، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو: م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني).

وبتاريخ ٨-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في محلة الدوير. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وعملة مزيّفة من فئة الـ١٠٠ دولار، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه وبالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور والسيارة الكهربائية، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، وأضاف أن العملة المزيّفة التي ضبطت بحوزته هي معدّة للتّرويج.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين بعملية السرقة.
 

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سيارة كهربائية

شعبة المعلومات

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