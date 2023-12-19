على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي

نُفّذت أربع عمليات، لحزب الله، بين الأمس واليوم

وأشارت مصادر إلى أنّ ظروف الميدان هي التي تتحكم بنوعية العمليات، كالضباب مثلًا، الذي يصعّب اختيار الهدف.