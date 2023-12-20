الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بعصا خشبية... هكذا تم توقيفه بأقل من 24 ساعة
أمن وقضاء
2023-12-20 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بعصا خشبية... هكذا تم توقيفه بأقل من 24 ساعة
استُحضِرَ المدعو (ب. ن.، من مواليد عام ١٩٨٥، سوري) بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣، إلى إحدى المستشفيات في محلة النبطية، مصاباً بضربات على رأسه، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.
وعلى الأثر، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية القاتل.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات وفي خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه فيه بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى:
- ف. ل. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)
وبتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبأقل من ٢٤ ساعة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة زوطر قضاء النبطية.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بواسطة عصا خشبية وذلك بسبب وجود علاقة عاطفية سابقة بينه وبين زوجة المغدور، أدّت إلى خلافات حادة بينهما.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الضحية
أثناء
خشبية...
توقيفه
تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-19
تسبب شعرها في خنقه... حادثة شديدة الخطورة وقعت مع أم وطفلها أثناء نومهما
منوعات
2023-12-19
تسبب شعرها في خنقه... حادثة شديدة الخطورة وقعت مع أم وطفلها أثناء نومهما
0
آخر الأخبار
2023-12-07
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
آخر الأخبار
2023-12-07
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
0
منوعات
2023-12-04
حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!
منوعات
2023-12-04
حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!
0
آخر الأخبار
2023-11-14
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة تحصينه
آخر الأخبار
2023-11-14
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة تحصينه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:05
تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف
أمن وقضاء
02:05
تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
0
أمن وقضاء
08:00
على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي
أمن وقضاء
08:00
على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي
0
أمن وقضاء
2023-12-19
اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!
أمن وقضاء
2023-12-19
اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-05
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
2023-12-05
ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!
0
أخبار دولية
02:24
مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة يتفادى الفيتو الأميركي
أخبار دولية
02:24
مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة يتفادى الفيتو الأميركي
0
أمن وقضاء
02:05
تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف
أمن وقضاء
02:05
تدابير سير داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام بسبب أعمال تنظيف
0
أخبار دولية
2023-11-12
نتنياهو لـ CNN: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
أخبار دولية
2023-11-12
نتنياهو لـ CNN: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
0
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
2
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
3
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
4
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
5
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
6
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
7
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
8
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More