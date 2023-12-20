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ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بعصا خشبية... هكذا تم توقيفه بأقل من 24 ساعة

أمن وقضاء
2023-12-20 | 04:24
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ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بعصا خشبية... هكذا تم توقيفه بأقل من 24 ساعة
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ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بعصا خشبية... هكذا تم توقيفه بأقل من 24 ساعة

استُحضِرَ المدعو (ب. ن.، من مواليد عام ١٩٨٥، سوري) بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣، إلى إحدى المستشفيات في محلة النبطية، مصاباً بضربات على رأسه، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وعلى الأثر، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية القاتل.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات وفي خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه فيه بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى:

- ف. ل. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)

وبتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبأقل من ٢٤ ساعة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة زوطر قضاء النبطية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بواسطة عصا خشبية وذلك بسبب وجود علاقة عاطفية سابقة بينه وبين زوجة المغدور، أدّت إلى خلافات حادة بينهما.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 

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