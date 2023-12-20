نفذا العديد من عمليات السرقة من منازل في بلدة مزرعة الشوف... ومفرزة بيت الدين القضائية توقفهما بالجرم المشهود!

إليكم تفاصيل ما حصل...

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة طالت عدداً من المنازل ومبانٍ قيد الإنشاء في بلدة مزرعة الشّوف. وبنتيجة المتابعة المكثّفة والتّحريّات التي قامت بها مفرزة بيت الدّين القضائية، اشتبهت بتورّط شخصين بتنفيذ هذه السّرقات، وأنّهما ينويان تنفيذ سرقات إضافيّة، وهما:



- ج. أ. ك. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)



- ع. أ. ح. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)



وقد تمّ وضعهما تحت المراقبة الدّقيقة لمدّة تجاوزت عشرين يوماً، وبتاريخ 11-12-2023، رُصِدا، ليلاً، على متن سيارة رباعية الدّفع نوع "بلايزر" لون أسود، فتمّ تعقّبهما من قبل دوريّة من المفرزة، وعند وصولهما إلى أحد المنازل المنوي سرقته، في بلدة المزرعة، ودخول أحدهما إليه، أطبقت عليهما قوّة من المفرزة المذكورة، وأوقفت الأول على متن الآلية وهو يقوم بمراقبة واستطلاع محيط المنزل، في حين تم توقيف الثاني بالجرم المشهود، وهو يقوم بسرقة مكيّفات المنزل، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وارتكابهما أكثر من عشر سرقات، لأدوات صحيّة ودعائم حديديّة وماكينات تكييف وأسلاك نحاسية، وغيرها... وبعضها قد نفّذ بواسطة الكسر والخلع. واعترفا بأنّهما باعا المسروقات للمدعوين



- ع. ب. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)



- ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، وتمّ توقيفهما أيضاً.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاّ بإشارة القضاء المختص.