توقيف 5 أشخاص في بلدتي برجا وعشقوت ومنطقة الدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات

في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها مديرية المخابرات في مختلف المناطق، نفذت دوريات تابعة لها التدابير الأمنية التالية:- توقيف المواطن (م.ز.) في بلدة برجا-الشوف لافتعاله عدة إشكالات وإطلاقه النار من أسلحة حربية في أماكن وتواريخ مختلفة، وضبط في منزله مسدسان حربيان وبندقية كلاشنكوف وذخائر حربية.- توقيف السوري (أ.ص.) في منطقة الدكوانة-جبل لبنان لتعاطيه المخدرات وترويجها وحيازته كمية منها، ودخوله خلسة إلى لبنان.- توقيف السوريين (ر.ق.) و(ح.ت.) في بلدة عشقوت-جبل لبنان لارتكابهما عدة عمليات سرقة، آخرها محاولة سرقة كابلات كهربائية من أحد المستشفيات، وعمليات إحتيال بتواريخ وأماكن مختلفة، وتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها.وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.