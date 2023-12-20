خلاف في حي الشراونة يتطور إلى اشتباكات مسلحة وتدخل الجيش

أدى خلاف بين شبان من آل وهبي وآخرين من آل جعفر، في حي الشراونة في مدينة بعلبك، إلى اشتباكات مسلحة، انتهت بتدخل الجيش اللبناني.



وعمل على مداهمة حي الشراونة والتفتيش عن مطلقي النار وملاحقتهم لتوقيفهم واحالتهم إلى القضاء المختص.