العثور على جسم مشبوه في خراج منطقة بسري

عثر اليوم على جسم مشبوه في خراج منطقة بسري، في الوادي الفاصل مع بلدة بسابا - الشوف.



وقد حضرت الى المكان قوة من الجيش اللبناني، وفرضت طوقا أمنيا في مكان سقوطه، بانتظار ان يكشف عليه الخبير العسكري وتحديد المعطيات المتعلقة به.