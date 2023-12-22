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الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة
أمن وقضاء
2023-12-22 | 06:45
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الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة
الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة
إستنادًا إلى كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات - رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم ٢٠٥/٢٥٥ تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۱ المتضمن وضع كافة مراكز الدفاع المدني بحال جهوزية كاملة ليلتي الميلاد ورأس السنة وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة، وعطفًا على البرقية رقم ١٢٥ / د.م تاریخ ٢٠٢٣/١٢/١٤،
طلب الدفاع المدني من وحدة الخدمة والعمليات-شعبة العمليات المركزي وكافة رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية الإبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة، وذلك إعتبارًا من الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في الأيام التالية:
- ٢٠٢٣/١٢/٢٤ حتى صباح ۲۰۲۳/۱۲/٢٥ و۲۰۲۳/۱۲/۳۱ حتى صباح ٢٠٢٤/١/۱ و٦/١/٢٠٢٤.
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