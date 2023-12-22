سيارة اجتاحت فرنًا في الزهراني والأضرار مادية

سيارة اجتاحت فرنًا في الزهراني والأضرار مادية



إجتاحت سيارة فرنًا لـ"الكرواسون" في منطقة الزهراني وتسببت بأضرار كبيرة في تجهيزات وأدوات الفرن والمخبوزات، من دون إصابة أحد من العاملين والركاب.



ويذكر أن السيارة التي يملكها شخص من الجنسية السورية كانت متوقفة أمام الفرن وأدار اولاده الذين كانوا بداخلها المحرك، ما أدى إلى هذا الحادث.