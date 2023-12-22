قرار للمجلس العدلي بحق مالك العقار الذي وقع فيه إنفجار التليل

قرار للمجلس العدلي بحق مالك العقار الذي وقع فيه إنفجار التليل

قرر المجلس العدلي الموافقة على إخلاء سبيل جورج ابراهيم، مالك العقار الذي وقع فيه إنفجار بلدة التليل عكار، وعلي الفرج الذي كان يشتبه به بأنه صاحب خزانات البنزين، مقابل كفالة قدرها ٥٠ مليار ليرة لبنانية، وذلك بناءً على الطلب المقدم من وكيليهما القانونيين صخر الهاشم وجوسلين الراعي.