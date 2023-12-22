أمن الدولة تحبط عملية تهريب ضخمة...

أمن الدولة تحبط عملية تهريب ضخمة...

نتيجة متابعة دقيقة ومستمرة منذ فترة، إستطاعت المديرية العامة لأمن الدولة تعقب شاحنة في بيروت محملة بـ٢ طن من حبوب الكابتاغون وتمكنت من مصادرتها مع حمولتها وتوقيف المهربين، وكانت وجهتها دولة إفريقية تمهيدًا لنقلها إلى الخليج.



وتجري التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة كامل أفراد الشبكة.