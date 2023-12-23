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بعد فيضان الطرقات ليلاً...كيف هي حال الطرقات هذا الصباح؟
أمن وقضاء
2023-12-23 | 02:01
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بعد فيضان الطرقات ليلاً...كيف هي حال الطرقات هذا الصباح؟
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بعد فيضان الطرقات ليلاً...كيف هي حال الطرقات هذا الصباح؟
نعمة الأمطار التي هطلت مساء امس تحولت نقمة على المواطنين في عدد كبير من المناطق اللبنانية التي شهدت طرقاتها فيضانات نتج عنها غرق سيارات.
وفي الفيديو أعلاه، تفاصيل عن حال المواطنين والطرقات بحسب الدفاع المدني.
محصلة عمليات الإنقاذ والإسعاف لعناصر الدفاع المدني نتيجة الفيضانات في مختلف المناطق:
اشارة الى أن عناصر الدفاع المدني نفذت عددا كبيرا من المهمات التي تنوعت ما بين إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم ومنازلهم وفي أماكن السهر وسحب سيارات وجرف اتربة وصخور عن الطرق وسحب المياه من داخل منازل ومستودعات، نتيجة غزارة المتساقطات التي انهمرت منذ ظهر أمس الجمعة في عدد كبير من المناطق، وتسببت بحدوث فيضانات.
وفي التفاصيل، أنه في منطقة (حارةالست،بدادون، وادي شحرور) استعان العناصر بجرافة لفتح الطريق وإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم بعد أن ارتفع منسوب مياه النهر.
وفي محلة (نهر الغدير، برج البراجنة، حي السلم) تم إنقاذ العديد من المواطنين بسبب فيضان نهر الغدير.
وعلى طريق صيدا القديمة - الريشاني تمكن العناصر من إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم وإعادة فتح الطريق.
وفي بلدة بسابا عمل العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل.
وعلى الطريق البحرية الممتدة من نهر الكلب الى جونية نفذ عناصر الدفاع المدني عمليات إنقاذ لمواطنين احتجزوا داخل سياراتهم وتمكنوا من إنقاذ ٦٤ تلميذا حاصرتهم السيول داخل باصين في نهر الكلب ونقلوا إحدى التلميذات الى المستشفى وقدموا الإسعافات الأولية اللازمة لتلميذة اخرى.
وفي منطقة كفرحباب عمل العناصر على سحب المياه التي اجتاحت عددا من المستودعات.
وفي منطقة المنصورية - قناطر زبيدة تم سحب المياه من داخل مستودعات وإنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم.
وفي برمانا تم سحب المياه من داخل احد المنازل.
وعلى طريق بسكنتا تم إنقاذ مواطنين احتجزتهم الوحول داخل سياراتهم.
وفي بيت شباب تم سحب المياه من داخل مستودع.
في بلدة الزغرين تم سحب المياه من داخل كاراج لتصليح السيارات.
وفي بولونيا تم سحب سيارات احتجزت قرب كنيسة السيدة بسبب تبرك المياه.
وفي القنيطرة تم سحب المياه من داخل احد المحلات التجارية.
وفي محلة الكرنتينا أنقذ عناصر الدفاع المدني المواطنين الذين حوصروا داخل سياراتهم وداخل مباني سكنية واحد الملاهي الليلية وعملوا طوال الليل على تأمين السلامة العامة في الموقع وسحب المياه من كافة التفرعات.
وفي منطقة انطلياس عمل العناصر على سحب المياه من داخل مستودع لالواح الثلج.
وخلال ساعات فجر اليوم السبت الواقع في ٢٣-١٢-٢٠٢٣ عمل عناصر الدفاع المدني على تنفيذ المهام التالية :
في زوق مصبح تمكن عناصر الدفاع المدني من سحب عدد من السيارات التي احتجزت على الطريق المؤدي الى فندق الهوليدي ان بسبب غزارة المتساقطات.
توازيا على جسر كفرشيما عمل العناصر على سحب مواطنين محتجزين داخل سياراتهم.
وعلى طريق دير الحرف،رويسة البلوط،راس المتن استعان العناصر بالجرافات لإزالة الاتربة والصخور واعادة فتح الطريق.
في محلة الصياد الحازمية عمل العناصر على سحب السيارات التي احتجزت بسبب تبرك المياه وقاموا بتحويل مجرى المياه قرب مستشفى قلب يسوع.
وعلى طريق المنصورية عمل العناصر على سحب سيارات عالقة بسبب مخلفات الأمطار من انهيارات ترابية.
في بلدة لحفد بقضاء جبيل انقذ عناصر الدفاع المدني مواطنين محتجزين داخل سياراتهم جراء ارتفاع منسوب مياه النهر .
اما في مزرعة يشوع فقد عمل العناصر على سحب المياه من داخل احد المستودعات، وسحب سيارات محتجزة بسبب غزارة السيول.
وفي الفنار أيضا تم سحب المياه من داخل مستودع.
الى ذلك على طريق دوما كفرحلدا عمل عناصر الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور وفتح اقنية مياه الصرف لتخفيض منسوب المياه.
وفي هذه الاثناء يعمل العناصر على سحب المياه من داخل مستشفى قلب يسوع في الحازمية بعدما اجتاحته الفيضانات.
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