حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه..."ما بقى بدها تحليل وتعليل"

الفيديو المرفق هو لنهر بيروت ، يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، مما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه - واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون… pic.twitter.com/fVRswO24jo — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 23, 2023

نشر وزير الاشغال علي حمية، فيديو لنهر بيروت، قائلا أنه يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، ما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه - واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٢١ تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) والذي يشير إلى المعنيين بمهام تصحيح مجاري مياه الأنهر.واضاف: "ما بقى بدها تحليل وتعليل، على المعني أن يتوجه مباشرة إلى مصب نهر بيروت والقيام بتعزيل المصب قبل العاصفة المقبلة".