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حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه..."ما بقى بدها تحليل وتعليل"

أمن وقضاء
2023-12-23 | 02:25
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حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه...&quot;ما بقى بدها تحليل وتعليل&quot;
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حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه..."ما بقى بدها تحليل وتعليل"

نشر وزير الاشغال علي حمية، فيديو لنهر بيروت، قائلا أنه يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، ما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه - واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه  ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٢١ تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) والذي يشير إلى المعنيين بمهام تصحيح مجاري مياه الأنهر.

واضاف: "ما بقى بدها تحليل وتعليل، على المعني أن يتوجه مباشرة إلى مصب نهر بيروت والقيام بتعزيل المصب قبل العاصفة المقبلة".

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