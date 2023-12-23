كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة

تسببت الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس بانجراف التربة في بلدة حميص/مزيارة وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة.



وقد خلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال من التابعية السورية.



توازيا تعمل فرق الإغاثة والإنقاذ في الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد كبير من المنازل والمستودعات في المنطقة.