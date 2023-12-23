السيارات تغرق على اوتوستراد الكرنتينا الذي تحوّل الى نهر (فيديو)

تحوّل طريق الكرنتينا الى نهرـ اثر سيول الأمطار.



ودخلت الرمال والوحول الى داخل السيارات التي لا تزال مقطوعة منذ الليل، كما هناك استحالة للوصول الى سوق السمك، والحركة مقطوعة بالكامل.