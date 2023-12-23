حمية للـ LBCI: موضوع الانهر لدى وزارة الطاقة... ولمدّة 48 ساعة المطار عمل على المولدات وحلّ الزحمة بحاجة للتعاون

أوضح وزير الاشغال علي حمية، أن موضوع الانهر وفق القانون هو لدى وزارة الطاقة، وصحيح أن هناك تغيّرا مناخيا لكن بالتعاون بين وزارتي الاشغال والطاقة والبلديات وشركات رفع النفايات والمواطن يمكننا مكافحة هذه الظاهرة، كما قال.



وفي موضوع مطار بيروت، رأى للـ LBCI انه موضوع حساس من حيث عدد الوافدين في هذه الفترة، ومنذ 48 ساعة ، مطار بيروت يعمل على المولدات الكهربائية، وهنا وزارة الطاقة تتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء في مطار بيروت.



وشدد على أن وسط الزحمة التي يشهدها المطار، "الأمر بحاجة الى تعاون بين المعنيين، والوقوف الى جانب بعضنا بحسب ما نصّ عليه القانون، من تكامل مسؤوليات بين وزارة الاشغال وزارة الطاقة مع الشركات المعنية والاجهزة الأمنية".