عمليات دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدتَي حورتعلا – البقاع وفيسان – الهرمل وتلف خيمة لزراعة حشيشة الكيف

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها وحدات الجيش بمؤازرة مديرية المخابرات، نُفِّذت بتاريخ 22 / 12 / 2023 العمليات التالية:



-دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع وضبط كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية بالإضافة إلى سيارتين مسروقتين، وتلف خيمة زراعية كانت تُستخدَم لزراعة حشيشة الكيف.

- توقيف المواطنَين (ع.ه.ج.) و(ع.ح.ج.) في بلدة فيسان - الهرمل كونهما مطلوبَين لارتكابهما الجرائم التالية: الخطف، تهريب الأشخاص، سرقة السيارات، تعاطي المخدرات، إطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.