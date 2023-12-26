إنقاذ 54 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء العريضة

بتاريخ 26/12/2023، لدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق مقابل شاطىء العريضة أثناء إستخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 54 شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية كانوا على متنه.وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.