توقيف أربعة أشخاص شمالًا بجرم إبتزاز سيدات ماديًا وتهديدهن بنشر صورهن والتشهير بهن

توقيف أربعة أشخاص شمالًا بجرم إبتزاز سيدات ماديًا وتهديدهن بنشر صورهن والتشهير بهن

بعد ورود شكاوى مقدمة من مواطنات إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية ضد أشخاص يؤلفون عصابات بجرائم ملاحقة وإبتزاز مادي وتشهير وتشويه سمعة، بحيث قمن بإرسال مبالغ مالية لهم عبر مكاتب تحويل الأموال، وقد وصلت قيمة أحد المبالغ المرسلة إلى خمسين ألف دولار أميركي، وذلك نزولًا عند تهديدات المدعى عليهم بنشر صورهن أو محادثات هاتفية لهن والتشهير بهن عبر وسائل التواصل الإجتماعي.



وعلى إثر ذلك، تم تكليف قوة من المكتب المذكور تؤازرها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المتورطين.



ونتيجة للمتابعة والتحريات، تم، بتاريخ 12-12-2023، تنفيذ عملية توقيف أربعة مشتبه فيهم في مناطق مختلفة من محافظة الشمال، وقد إعترفوا بما نسب إليهم.



وقد أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.