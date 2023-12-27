توقيف مواطن أقدم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بتاريخ 24 /12 /2023 بواسطة قنبلة مولوتوف.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.