العثور على جثة شاب في غدراس

العثور على جثة شاب في غدراس



عثر على الشاب ج.خ.خ. مواليد 1998 جثة مصابًا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد داخل أحد المجمعات السياحية في بلدة غدراس كسروان.



وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.