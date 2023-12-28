شبان من كفركلا إعترضوا دورية فرنسية من "اليونيفيل"

شبان من كفركلا إعترضوا دورية فرنسية من "اليونيفيل"

إعترضت مجموعة من الشبان من بلدة كفركلا طريق دورية تابعة لـ"اليونيفيل" من الكتيبة الفرنسية أثناء مرورهم في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية. وحل الموضوع بعد التواصل مع المعنيين من دون وقوع إصابات في الحادثة.



ويذكر أنها المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدوريات من "اليونيفيل" جنوبًا، بعد حادثة الليلة الماضية مع الكتيبة الإندونيسية في بلدة الطيبة.