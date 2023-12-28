الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور



يجمد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة إعتبارًا من تاريخ 28/12/2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.