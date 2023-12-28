عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة

عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة



أدى عطل ميكانيكي في تلفريك جونية إلى اصطدام مقصورتين وتوقف حركة الرحلات صعودًا ونزولًا.



وتعمل عناصر من الدفاع المدني على إجلاء الركاب القريبين من الأرض بواسطة الرافعات، وقد نجحت في إجلاء مواطنين إثنين، فيما ينتظر مواطنون عالقون داخل المقصورات في نقاط مختلفة التدخل لإنزالهم.