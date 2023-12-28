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جرحى جراء حادث سير بين عدد من السيارات في منطقة الكرنتينا

جرحى جراء حادث سير بين عدد من السيارات في منطقة الكرنتينا



سقط عدد من الجرحى جراء حادث سير بين عدد من السيارات في منطقة الكرنتينا أسفر عن أضرار كبيرة بالسيارات.