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مكتب مكافحة الجرائم المالية يوقف عددًا من أفراد عصابة من الجنسية الكينية يستولون على حوالات مالية من لبنانيين بطرق إحتيالية

أمن وقضاء
2023-12-28 | 06:51
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مكتب مكافحة الجرائم المالية يوقف عددًا من أفراد عصابة من الجنسية الكينية يستولون على حوالات مالية من لبنانيين بطرق إحتيالية
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مكتب مكافحة الجرائم المالية يوقف عددًا من أفراد عصابة من الجنسية الكينية يستولون على حوالات مالية من لبنانيين بطرق إحتيالية

مكتب مكافحة الجرائم المالية يوقف عددًا من أفراد عصابة من الجنسية الكينية يستولون على حوالات مالية من لبنانيين بطرق إحتيالية

بناءً على معلومات وردت من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، ومن خلال المتابعة للحد من عمليات الإحتيال وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، تمكنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية أفراد من الجنسية الكينية يقومون بالإستيلاء على حوالات مالية من مواطنين لبنانيين بطرق إحتيالية عدة منها إيهام ضحاياهم بوصول طرد عبر المطار وأن إخراج الطرد وإيصاله لهم يتطلب مبالغ مالية، بحيث وقع العديد من المواطنين ضحية هذه الأعمال.

ونتيجة للإستقصاءات والتحريات، تمكن المكتب المذكور من توقيف إثنتين من المشتبه فيهم، وتبين وجود بلاغي بحث وتحر بحقهما بالجرم ذاته، وهما:
- ج. م. (من مواليد عام 1993)
- ف. س. (من مواليد عام 1999).

ومن خلال المتابعة، أوقفت عناصر المكتب المدعوتان:
-  ج. ن. (من مواليد عام 1993)
-  ش. أ.  (من مواليد عام 1993).

وبالتحقيق معهن، إعترفن بما نسب إليهن لجهة إستلامهن العديد من الحوالات المالية من لبنانيين بطرق إحتيالية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهن وأودعن المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة الإتصال بمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال على رقم الهاتف 01290881، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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