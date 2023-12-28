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استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
2023-12-28 | 09:02
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استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 28/ 12/ 2023، بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني، من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة.
وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04/12/2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة.
وتستكمل مديرية المخابرات التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص.
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