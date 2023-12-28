فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد ظهر اليوم، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكبتاغون تقدر بـ20 كيلو غراما مع مواطن كويتي كان يحاول تهريبها الى الكويت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.