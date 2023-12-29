الجيش: عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين

أعلنت قيادة الجيش في حسابها عبر موقع "اكس"، أن وحدات عسكرية تقوم بعمليات دهم في عدد من المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين وعن ملاحَقين بجرم إطلاق النار.