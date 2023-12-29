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خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... "المعلومات" توقفهم بالجرم المشهود

أمن وقضاء
2023-12-29 | 03:25
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خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... &quot;المعلومات&quot; توقفهم بالجرم المشهود
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خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... "المعلومات" توقفهم بالجرم المشهود

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدّرات ضمن عدة مناطق في محافظة جبل لبنان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة، وهم كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1999، سوري) موزّع
ش. ش. (مواليد عام 1999، سوري) مروّج
و. ا. (مواليد عام 2005، سوري) مروّج

بتاريخ 13-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريات الشعبة مكان تواجد الأول داخل فندق في محلة طريق المطار وأوقفته، وضبطت سيارته نوع "شيفروليه" لون اسود، وبالتزامن تمكنت دورية أخرى من توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "هيونداي grand i10" لون رصاصي، تحمل لوحات مزورة فتم ضبطها.

وبتفتيشهم وتفتيش منزل الأول الكائن في محلة صحراء الشويفات والسيارتين، تم ضبط ما يلي:

-/43/ مظروفًا مدون عليها (noss buzz) بداخلها مادة الكوكايين.

-/33/ مظروفًا مدون عليها (gram net extra 1- gram net 1- gram net extra 1,5) تحتوي مادة الكوكايين.

-/7/ مظاريف بداخلها مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.

-/4/ مظاريف بداخلها أوراق بيضاء مدون عليها (1,5gram buzz extra )

- مظروف ورقي مدون عليه ½ (gram net extra)

-/64/ ورقة نقدية من فئة المئة دولار مصورة ومدون عليها copy money

-/4/ هواتف خلوية ومبالغ مالية.

وبنتيجة المتابعة، تم تحديد منزل آخر للأول في محلة كفرشيما يستخدم لتخزين كميات من المخدرات المعدة للترويج حيث تمت مداهمته بتاريخ 16-12-2023 من قبل دورية للشعبة وضبط داخله ما يلي:

-/19/ مظروفاً بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالى /270/ غ.

-/20/ مظروفًا بداخلها مادة نباتية خضراء اللون زنتها بالكامل حوالى /560/غ.

-/6/ مظاريف بداخلها حبوب زنتها حوالى /79/غ، /24/ مظرف نايلون بداخل كل منهم علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، زنة كل مظروف حوالى /4,7/غ.

-/384/ مظروف نايلون تحتوي على مخدرات مدون عليها أسماء مختلفة بالأجنبية والعربية ( gram net, nos buz‏ gram net, gram net, net, gram net extra, king, buz net, nafish, ajnabi, gram‏ ‏gram,۱) (نص باظ اكسترا ، غرام باز اكسترا ، نص نت اكسترا ، غرام نت اكسترا ، غرام 1 اجنبي ، الحاج اجنبي ۲/۱۰ غرام نت اكسترا) زنتها بالكامل حوالى /11,204/ كلغ.

- حبوب دواء مخدر نوع ۲۰ omiz، /3/ علب بلاستيكية فارغة.

- كمية من مظاريف النايلون بأحجام مختلفة تستخدم لتوضيب المخدرات، /3/ حقائب، دفتر ورق لف.

- كمية من الأوراق مطبوع عليها كلمات لتسمية المخدرات، دفتر واوراق لتسجيل الملاحظات.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والسيارات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
 
 
 

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