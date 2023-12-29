الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... "المعلومات" توقفهم بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2023-12-29 | 03:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... "المعلومات" توقفهم بالجرم المشهود
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدّرات ضمن عدة مناطق في محافظة جبل لبنان.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة، وهم كل من:
ح. ح. (مواليد عام 1999، سوري) موزّع
ش. ش. (مواليد عام 1999، سوري) مروّج
و. ا. (مواليد عام 2005، سوري) مروّج
بتاريخ 13-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريات الشعبة مكان تواجد الأول داخل فندق في محلة طريق المطار وأوقفته، وضبطت سيارته نوع "شيفروليه" لون اسود، وبالتزامن تمكنت دورية أخرى من توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "هيونداي grand i10" لون رصاصي، تحمل لوحات مزورة فتم ضبطها.
وبتفتيشهم وتفتيش منزل الأول الكائن في محلة صحراء الشويفات والسيارتين، تم ضبط ما يلي:
-/43/ مظروفًا مدون عليها (noss buzz) بداخلها مادة الكوكايين.
-/33/ مظروفًا مدون عليها (gram net extra 1- gram net 1- gram net extra 1,5) تحتوي مادة الكوكايين.
-/7/ مظاريف بداخلها مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.
-/4/ مظاريف بداخلها أوراق بيضاء مدون عليها (1,5gram buzz extra )
- مظروف ورقي مدون عليه ½ (gram net extra)
-/64/ ورقة نقدية من فئة المئة دولار مصورة ومدون عليها copy money
-/4/ هواتف خلوية ومبالغ مالية.
وبنتيجة المتابعة، تم تحديد منزل آخر للأول في محلة كفرشيما يستخدم لتخزين كميات من المخدرات المعدة للترويج حيث تمت مداهمته بتاريخ 16-12-2023 من قبل دورية للشعبة وضبط داخله ما يلي:
-/19/ مظروفاً بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالى /270/ غ.
-/20/ مظروفًا بداخلها مادة نباتية خضراء اللون زنتها بالكامل حوالى /560/غ.
-/6/ مظاريف بداخلها حبوب زنتها حوالى /79/غ، /24/ مظرف نايلون بداخل كل منهم علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، زنة كل مظروف حوالى /4,7/غ.
-/384/ مظروف نايلون تحتوي على مخدرات مدون عليها أسماء مختلفة بالأجنبية والعربية ( gram net, nos buz gram net, gram net, net, gram net extra, king, buz net, nafish, ajnabi, gram gram,۱) (نص باظ اكسترا ، غرام باز اكسترا ، نص نت اكسترا ، غرام نت اكسترا ، غرام 1 اجنبي ، الحاج اجنبي ۲/۱۰ غرام نت اكسترا) زنتها بالكامل حوالى /11,204/ كلغ.
- حبوب دواء مخدر نوع ۲۰ omiz، /3/ علب بلاستيكية فارغة.
- كمية من مظاريف النايلون بأحجام مختلفة تستخدم لتوضيب المخدرات، /3/ حقائب، دفتر ورق لف.
- كمية من الأوراق مطبوع عليها كلمات لتسمية المخدرات، دفتر واوراق لتسجيل الملاحظات.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن.
وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والسيارات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
وروّجوا
المخدّرات
مناطق
لبنان...
"المعلومات"
توقفهم
بالجرم
المشهود
التالي
حاول نشل حقيبة إحدى السيّدات... هذا مصيره
الجيش: عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-11-24
يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود
امن وقضاء
2023-11-24
يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود
0
أخبار لبنان
2023-11-07
"لبنان القوي" أكّد تمسكه برفض التمديد في أي موقع من مواقع السلطة: هناك حلول قانونية عدّة متوفرة لتفادي الفراغ في قيادة الجيش
أخبار لبنان
2023-11-07
"لبنان القوي" أكّد تمسكه برفض التمديد في أي موقع من مواقع السلطة: هناك حلول قانونية عدّة متوفرة لتفادي الفراغ في قيادة الجيش
0
آخر الأخبار
03:33
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة "دوفيف" بالجليل الأعلى
آخر الأخبار
03:33
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة "دوفيف" بالجليل الأعلى
0
صحف اليوم
00:53
رائد خوري لـ"نداء الوطن": مصرف لبنان لن يجدد او يمدد التعميم 151 بعد انتهاء العمل به
صحف اليوم
00:53
رائد خوري لـ"نداء الوطن": مصرف لبنان لن يجدد او يمدد التعميم 151 بعد انتهاء العمل به
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:21
عمليات دهم منازل مطلوبين ومطلقي نار في مختلف المناطق اللبنانية... وتوقيف 83 مطلوباً
أمن وقضاء
08:21
عمليات دهم منازل مطلوبين ومطلقي نار في مختلف المناطق اللبنانية... وتوقيف 83 مطلوباً
0
أمن وقضاء
07:17
حاول نشل حقيبة إحدى السيّدات... هذا مصيره
أمن وقضاء
07:17
حاول نشل حقيبة إحدى السيّدات... هذا مصيره
0
أمن وقضاء
01:25
الجيش: عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين
أمن وقضاء
01:25
الجيش: عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين
0
أمن وقضاء
13:15
الجيش: توقيف 3 أشخاص متورطين في إحراق شجرة الميلاد في طرابلس
أمن وقضاء
13:15
الجيش: توقيف 3 أشخاص متورطين في إحراق شجرة الميلاد في طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:24
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:24
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023
0
أمن وقضاء
2023-12-28
فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت
أمن وقضاء
2023-12-28
فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت
0
حال الطقس
01:45
الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
حال الطقس
01:45
الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
0
أخبار دولية
09:03
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي وخرج منه نحو أوكرانيا
أخبار دولية
09:03
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي وخرج منه نحو أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن
أخبار دولية
07:50
بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن
0
أخبار لبنان
07:47
كيف هو الوضع جنوبا؟
أخبار لبنان
07:47
كيف هو الوضع جنوبا؟
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
3
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
4
أخبار لبنان
13:19
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها
أخبار لبنان
13:19
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع
7
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
8
أخبار دولية
16:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا
أخبار دولية
16:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More