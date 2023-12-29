عمليات دهم منازل مطلوبين ومطلقي نار في مختلف المناطق اللبنانية... وتوقيف 83 مطلوباً

الجيش يعلن توقيف 83 مطلوباً وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه في إطار الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين ومطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات من الجيش اليوم، عمليات دهم أسفرت عن توقيف 83 مطلوبًا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.



وأفادت في بيان، بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏



وأهابت قيادة الجيش بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف.