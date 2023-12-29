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الجمارك تضبط ٧،٩ كيلوغرمًا من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة مسافر

أمن وقضاء
2023-12-29 | 12:40
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الجمارك تضبط ٧،٩ كيلوغرمًا من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة مسافر
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الجمارك تضبط ٧،٩ كيلوغرمًا من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة مسافر

الجمارك تضبط ٧،٩ كيلوغرمًا من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة مسافر

ضبطت عناصر دائرة مفرزة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم الجمعة ٧،٩ كيلوغرمًا من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة المسافر  ج. ع. م. الذي كان قادمًا من البرازيل، وهو لبناني الأصل وكانت له سوابق في عمليات تهريب المخدرات وسبق أن سجن في لبنان لمدة ست سنوات قبل أن يخلى سبيله قبل حوالى عام. 

وبعد مراجعة النيابة العامة التميزية، أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب المكافحة المركزي في بيروت لإجراء المقتضى القانوني.

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