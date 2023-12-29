جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية

جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية



أدى إشتباك مساء اليوم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية بالقرب من جسر الصولديني بين دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية ومطلوبين بجرم ترويج المخدرات إلى سقوط جريحين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



فقد أقدم أحد المطلوبين على إطلاق النار وإلقاء قنبلة يدوية على الدورية، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وإصابة عنصر من من مكتب المكافحة في رجله وإصابة المطلوب بجروح خطرة.



وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما حضرت إلى المكان القوى الأمنية وضربت طوقًا.