تبادل لاطلاق النار خلال عمليات دهم للجيش في حورتعلا... وإصابة أحد المطلوبين

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة "إكس" أنه أثناء عمليات دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع، تعرّضت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وذلك من دون وقوع إصابات بين العسكريين.