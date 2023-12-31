تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم إلى البربارة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة

تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم إلى البربارة لتأمين السلامة ليلة رأس السنة

بدأت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل، بإشراف المدير الاقليمي في القضاء مخول بو يونس، إنتشارها مع آليات الإسعاف على طول الأوتوستراد الممتد من بلدة نهر ابراهيم وصولًا إلى البربارة وفي وسط المدينة عند الشارع الروماني الذي يشهد زحمة مواطنين، وذلك لتأمين السلامة ليلة رأس السنة.