بعد ليلة رأس السنة... قوى الأمن: عملية حفظ الأمن وتوطيد النظام تكلّلت بالنجاح

بالفيديو : #قوى_الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة #رأس_السنة، من خلال تسيير دوريات على الاوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعا لحصول حوادث، علماً أنه لم يسقط اي قتيل جراء حوادث السير في هذه اللّيلة pic.twitter.com/KN2nQwUvxk
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 1, 2024
بالفيديو : #قوى_الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة #رأس_السنة، من خلال تسيير دوريات على الاوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعا لحصول حوادث، علماً أنه لم يسقط اي قتيل جراء حوادث السير في هذه اللّيلة pic.twitter.com/KN2nQwUvxk