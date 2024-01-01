بالحبال...إنقاذ مواطن سقط في منحدر في جرد عيون السيمان - كفردبيان

بعد ليلة رأس السنة... قوى الأمن: عملية حفظ الأمن وتوطيد النظام تكلّلت بالنجاح

بعد ليلة رأس السنة... قوى الأمن: عملية حفظ الأمن وتوطيد النظام تكلّلت بالنجاح

مداهمات وتوقيفات بالجرم المشهود في مناطق عدة... وإلقاء القبض على ٥ مطلوبين