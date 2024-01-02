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سرق محفظة أحد المواطنين واستولى على ما تحتويه من أموال... هذا مصيره

أمن وقضاء
2024-01-02 | 06:42
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سرق محفظة أحد المواطنين واستولى على ما تحتويه من أموال... هذا مصيره
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سرق محفظة أحد المواطنين واستولى على ما تحتويه من أموال... هذا مصيره

ادّعى المواطن ج. ق. (من مواليد عام 1968) بتاريخ 21-12-2023، أمام مخفر لحفد في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بفقدان محفظته وتحتوي على مبلغ ألف وخمسمائة دولار أميركي، وذلك أثناء عمله في بلدة ميفوق – جبيل. 

ونتيجةً للتّحريّات والمتابعة، ومن خلال التحقيقات، اشتبه عناصر المخفر بأحد العمّال، ويدعى: م. س. (مواليد عام 2000، سوري).

وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة المحفظة، والاستيلاء على المبلغ الذي بداخلها، ومن ثم قام برميها.

وتم ضبط المبلغ المسروق في داخل حذاء (م. س.).

وأعيد المبلغ إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، عملًا بإشارته.

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