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تسلّقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم وسرقوا منها ما وقعت عليهم أيديهم... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
أمن وقضاء
2024-01-02 | 07:35
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تسلّقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم وسرقوا منها ما وقعت عليهم أيديهم... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل بواسطة التسلُّق، في العديد من مناطق جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في الشعبة المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبين أن أفراد العصابة يستخدمون في عملياتهم سيارة نوع "نيسان سانترا" لون أبيض وتوصلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم كل من:
- أ. ف. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)
- م. س. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
- م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري).
وبتاريخ 28-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في محلّتَي المعاملتين وجبيل وتم ضبط سيارة الـ "نيسان"، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم وبالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل في مناطق كسروان، جبيل والمتن، بواسطة التسلق وذلك في ساعات الفجر الأولى بعد التأكُّد من نوم قاطنيها، مستَخدِمِين السيارة المذكورة حيث كانوا يسرقون كل ما يتوفّر لهم، بالإضافة إلى محاولات عدة باءت بالفشل.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفين، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمالهم الاتصال على الرقم ٥۱۳۷۳۲-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قوى الأمن الداخلي
سرقة
توقيف
المعاملتين
جبيل
سرق محفظة أحد المواطنين واستولى على ما تحتويه من أموال... هذا مصيره
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