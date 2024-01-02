إنفجار الضاحية الجنوبية... هذه المعطيات عنه حتى الساعة

في عملية هي الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، إستهدفت اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت.ونتج عن العملية إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار إستهدف شقة سكنية في قلب الضاحية.وقد نفذ الإستهداف عبر مسيرتين وكمية من المتفجرات.ووصل عدد الضحايا في الإنفجار بحسب آخر المعطيات إلى 7 شهداء وهم:- صالح العاروري- الحاج سمير فندي- الحاج عزام الأقرع- الأخ أحمد حمود- الأخ محمود شاهين- الأخ محمد الريس- الأخ محمد بشاشة.كذلك، تضرر عدد كبير من السيارات في نقطة الإستهداف.